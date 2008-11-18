Луценко: на захват Федерации профсоюзов выделено 3 млн. долл.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО как политический деятель расценивает попытки рейдерского захвата помещений областных отделений Федерации профсоюзов Украины под предлогом якобы переизбрания их руководства как стремление дискредитировать правительство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Я как политик считаю, что это первый шаг по реализации плана широкомасштабной дискредитации правительства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что имеет в виду, что попытка такой дискредитации исходит со стороны определенных финансовых групп, которые считают себя пострадавшими от деятельности правительства. В частности, по его мнению, это касается лиц, причастных к РосУкрЭнерго.

При этом он отметил, что такие его рассуждения, «это, конечно, мои политические догадки, которые базируются на политическом анализе».

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что «вчера была поставлена под угрозу деятельность профсоюзов. Мы (речь идет о МВД) рассматриваем это как подготовку к захвату самого известного органа (Федерации профсоюзов – УНИАН) в Украине”.

По его словам, незаконные попытки переизбрать руководство профсоюзных объединений без предварительного собрания неизвестными лицами, среди которых, как выяснилось, есть и ранее судимые, не наблюдались в Донецкой, Днепропетровской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В этом контексте руководитель МВД сообщил, что в ходе следственных действий, которые, в том числе, проводились с задержанными (их было около 50, которые после дачи показаний были отпущены), был найден документ, в котором детально расписан бизнес-план по захвату Федерации профсоюзов.

Как отметил при этом Ю.ЛУЦЕНКО, общая смета такого «бизнес-плана» около 3 млн. дол.

Следующим шагом, в соответствии с этим документом, запланирована на 18-19 ноября широкомасштабная акция протеста в Киеве, сказал министр.

В то же время он отметил, что, по оценкам МВД, эта акция не будет массовой, и милиция готова обеспечить правопорядок.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что ни у милиции, ни у него лично «нет никакого негативного отношения ни к одному из профсоюзов, лишь бы при этом не было блокирования автодорог и захвата государственных зданий».

«В этих случаях милиция будет жестко реагировать», - сказал он.

Кроме того, руководитель МВД заверил, что его подчиненные проведут «максимальное комплексное следствие», чтобы установить лиц, причастных к вчерашней провокации в региональных управлениях ФПУ.

По его словам, с 17 ноября, начиная с 12.00, все областные управления и центральный офис Федерации профсоюзов Украины в Киеве взяты под усиленную охрану милиции.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к организаторам акций протеста, порекомендовал им воздержаться от провокаций и «не проверять милицию на прочность».

В то же время, как подчеркнул он, «МВД гарантирует гражданам проводить акции в рамках закона, но дальше этой черты они не зайдут. Расшатывать государство мы не дадим».

Как сообщал УНИАН, Федерация профсоюзов Украины заявляла, что 16 ноября в большинстве областей осуществлены попытки захвата и удержания зданий областных профсоюзных объединений - членских организаций ФПУ и Дома союзов в Киеве.

“Прикрываясь соглашениями об аренде помещений, или разрешением на проведение митинга неизвестные люди врывались в дома профсоюзов во многих городах Украины, захватывали пакеты документов, печати, ломали двери и были оконные стекла”, - сообщил член Президиума и Совета ФПУ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады Валерий ХАРЛИМ.