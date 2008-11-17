Фонд Порошенко проводил на Кипр участницу детского Евровидения

Юная певица Виктория ПЕТРИК будет участвовать в детском конкурсе «Евровидение-2008» при поддержке Фонда Петра Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «5-го канала».

Украинская победительница национального отборочного конкурса Виктория ПЕТРИК вместе с украинской делегацией вылетела в город Лимасол (Кипр), где будет представлять Украину на детском песенном конкурсе «Евровидение-2008».

Детское «Евровидение-2008» состоится 22 ноября. В.ПЕТРИК выступит на нем с песней «Матросы».

В международном аэропорту «Борисполь» В.ПЕТРИК провожал глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО вместе с супругой, которая возглавляет Фонд Петра Порошенко, при чьей поддержке состоялась поездка юной певицы на детский конкурс «Евровидение-2008».

Знакомство П.ПОРОШЕНКО с В.ПЕТРИК произошло во время одной из программ Савика ШУСТЕРА, на которую были приглашены талантливые дети со всей страны. С тех пор Фонд Петра Порошенко поддерживает теплые взаимоотношения с юной и одаренной девочкой и ее родителями.

Юную украинскую звезду провожали с надеждой на ее возвращение домой с победой. В.ПЕТРИК сказала, что именно для этого она и летит на Кипр. Петр и Марина ПОРОШЕНКО напутствовали Викторию словами веры в ее победу и подарили ей украинский оберег, чтобы оберегал ее в дороге и на конкурсе, куклу в национальном костюме, как талисман удачи, и украинский флаг, как символ государства.

11-летняя исполнительница путем интерактивного голосования была избрана зрителями во время финала национального отбора конкурса.

*** Детский конкурс песни «Евровидение» - ежегодный телевизионный конкурс, в котором участвуют дети в возрасте от 8 до 15 лет (с 2007 года от 10 до 15 лет).

Украина в детском «Евровидении» участвовала 2 раза: в 2006 году Назар СЛЮСАРЧУК занял 9-е место, в 2007 году Илона ГАЛИЦКАЯ также заняла 9-е место.