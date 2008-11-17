Украинцы соскучились по цензуре (опрос)

Больше половины украинцев считают, что в средствах массовой информации нужна цензура.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования «СМИ и свобода слова», которое проводилось Институтом Горшенина в рамках программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

В выводах, переданных УНИАН, эксперты института им. Горшенина отмечают, что среднестатистический украинец, согласно результатам проведенного исследования, традиционно интересуется общественно-политической жизнью Украины (71,2% граждан). Как показывают данные исследования, больше половины респондентов считают, что в Украине существует свобода слова (55,2%), в то же время большинство украинцев также считают, что Украине нужна цензура СМИ (59,1%).

Как констатируют эксперты, оба противоречивых представления отражают всю сложность развития отечественных СМИ. Так, большинство респондентов констатируют позитивные изменения в развитии украинских СМИ, связанные с распространением свободы слова, в то же время осуждая недостаток ответственности за информацию, которая подается в СМИ. Это касается, прежде всего, сцен насилия и жестокости, а также пропаганды криминального способа жизни, показ которых в СМИ, считают респонденты, должен быть подвержен цензуре (68,7% респондентов высказались за цензуру сцен насилия и жестокости, 47,2% за цензуру пропаганды криминального образа жизни).

Всеукраинское социологическое исследование «СМИ и свобода слова» было проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел). Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2004 респондента, которые представляют взрослое население Украины, в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.