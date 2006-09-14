7-летнюю дочь киевского милиционера похитил бомж
Мотивы преступления выясняются
Девочку, которую разыскивала вся милиция Киева и которую нашли в электричке «Нежин-Киев», на самом деле похитил бомж. Правоохранители задержали его на вокзале в Нежине.
7-летняя девочка Алла Диденко пропала 11 сентября.
Ребенка узнала пассажирка электрички «Нежин-Киев». Видела фото по телевизору. Для уверенности посоветовалась с сыном и попросила его позвонить в милицию.
Правоохранители вместе с родителями встречали ребенка на железнодорожной станции Караваевы Дачи.
Как сообщили в центре общественных связей столичной милиции, Алла цела и невредима, правда, изможденная трехдневным голоданием.
Тем временем в Нежине на железнодорожной станции оперативники задержали похитителя девочки. Аллу похитил 50-летний бомж недалеко от ее дома. Мотивы преступления выясняют правоохранители.
Обком со ссылкой на НТН