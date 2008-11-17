Сегодня ночью можно будет увидеть редкий звездный дождь

В понедельник, 17 ноября, украинцы смогут увидеть уникальное космическое явление - "звездный дождь". Как уверяют астрономы, лучше всего разглядеть падающие метеориты можно в ночь с 17 на 18 ноября. Звездопад, как ожидается, начнется после полуночи. А перед рассветом, с 3 до 5 часов, с неба посыплет по 10-20 метеоров в час, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Наша планета входит в плотный метеоритный пояс, потому в темное время суток сможем наблюдать сгорание в атмосфере инопланетных частиц - болидов. Лучше всего звездопад будет видно за городом, где нет источников света. К нам, кстати, многие после таких дождей обращаются - мол, НЛО видели", - рассказал Артем БИЛЫК, глава Центра исследования аномальных космических явлений при НТУУ КПИ.

Правда, полюбоваться красотой звездопада удастся, если позволит погода. "Такие падения метеоров происходят два раза каждый год - в августе и ноябре. Но не каждый год этот дождь ярко выражен. Как правило, только раз в 33 года. Последний раз сильный "звездопад" наблюдался в ноябре 2000 года (падали более 60 звезд в час). В следующий раз такую красоту можно будет увидеть только через 25 лет", - сообщил старший инженер астрономической обсерватории Национального университета им. Т.Шевченко Юрий ТАРАНУХА.

Как сообщалось, 13 и 14 декабря 2007 года жители всего мира могли видеть - метеорный поток Геминид.