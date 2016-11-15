В убийстве местного жителя в Кривом Озере заподозрили четвертого полицейского

На Николаевщине прокуратура объявила о подозрении четвертом полицейском в превышении полномочий во время задержания местного жителя Александра Цукермана, который погиб от огнестрельных ранений.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре, 15 ноября сообщили о подозрении бывшему работнику Кривоозерского отделения полиции, который на момент совершения уголовного правонарушения занимал должность инспектора сектора реагирования патрульной полиции этого подразделения полиции.

Следователем прокуратуры в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам заместителя прокурора области Степана Божила, до этого времени Богач находился в статусе свидетеля, однако "в результате проведенных следственных действий установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что подозреваемый также непосредственно принимал участие в нанесении телесных повреждений потерпевшему".

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Говорится, что Богачу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

«Таким образом на сегодняшний день в уголовном производстве четверо подозреваемых, трое из которых подозреваются в превышении служебных полномочий, а один - в совершении умышленного убийства», - подчеркнул Божило.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривом Озере полицейские прибыли на вызов о семейной ссоре. На месте они обнаружили местного жителя, который находился в нетрезвом состоянии и нарушал общественный порядок. Правоохранители надели на него наручники и в ходе возникшего конфликта нанесли потерпевшему телесные повреждения, а водитель служебного автомобиля произвел в мужчину два выстрела из травматического пистолета «Сталкер». В результате полученных ранений потерпевший погиб.

Прокуратура задержала трех полицейских, которые были в составе группы быстрого реагирования: Дениса Ляхвацького, Николая Хоменко и Александра Причипойду.

Все они находились под стражей без права внесения залога.

20 и 21 октября суд установил двум из трех полицейских - Хоменко и Причипойде - залог в размере 120 тыс. грн. 24 октября подозреваемые внесли залог и вышли из-под стражи.