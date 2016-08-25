Еще трое полицейских участвуют в следственных действиях по делу о гибели жителя Кривого Озера – прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. В прокуратуре напомнили, что она подала ходатайство об избрании трем правоохранителям, причастным к смерти жителя пгт Кривое Озеро, меры пресечения в виде содержание под стражей.

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Еще трое полицейских, которые также присутствовали на месте гибели мужчины, участвуют в следственных действиях. В данный момент у прокуратуры нет достаточных данных для объявления им о подозрении в совершении уголовного преступления.

Как рассказали корреспонденту УНИАН в прокуратуре, предварительно, в убитого Цукермана стрелял полицейский-водитель из своего личного пистолета, а не из табельного оружия.

В ГУ Нацполиции области корреспонденту УНИАН также уточнили, что полицейский-водитель не проходил переаттестацию, поскольку его должность не подлежала аттестации.

Остальные же четверо полицейских, фигурирующих в деле об убийстве, ранее успешно прошли переаттестацию, еще один – был восстановлен в должности по решению суда.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Николаевской области обратилась в Центральный районный суд Николаева с ходатайствами об избрании для троих полицейских, причастных к смерти жителя пгт Кривое Озеро, исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

Позже появилась информация, что житель Кривого Озера Цукерман скончался от огнестрельных ранений.

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что отделение полиции в Кривом Озере будет расформировано.