Суд установил залог в 120 тысяч гривень двум из трех полицейских, подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря с возможностью внесения залога в размере 120 тыс. грн полицейским из Кривого Озера, старшему лейтенанту Николаю Хоменко и сержанту Александру Причипойде, которые обоснованно подозреваются в превышении полномочий при задержании местного жителя Александра Цукермана, погибшего от огнестрельных ранений.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение принято в пятницу, 21 октября.

В суде пояснили, что в отношении подозреваемых в ходе досудебного расследования была осуществлена переквалификация его действий с ч. 3 ст. 365 УК Украины на ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

Это произошло, поскольку установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, которые причинил водитель служебного автомобиля полиции, а не побоев, которые могли нанести подозреваемые.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 октября, Центральный районный суд Николаева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря полицейскому из Кривого Озера Денису Ляхвацкому, который обоснованно подозревается в убийстве при задержании местного жителя Цукермана.

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По версии следствия, в ночь на 24 августа подозреваемые, которые находились в составе группы быстрого реагирования Кривоозерского отдела полиции, прибыли на вызов по семейной ссоре. На месте они обнаружили местного жителя, который находился в нетрезвом состоянии и нарушал общественный порядок. Правоохранители надели на него наручники и в ходе возникшего конфликта нанесли потерпевшему телесные повреждения, а водитель служебного автомобиля совершил в мужчину два выстрела из травматического пистолета «Сталкер». В результате полученных ранений потерпевший погиб.

До сих пор не найден пистолет из которого осуществлялись выстрелы.

Прокуратура задержала трех полицейских, которые задерживали погибшего: Дениса Ляхвацкого, Николая Хоменко и Александра Причипойду.

Все они находились под стражей без права внесения залога.