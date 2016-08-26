Тело убитого полицией Цукермана отправили на дополнительную экспертизу - нардеп

Об заявил народный депутат от "Народного фронта" Вадим Подберезняк, сообщает 112.ua.

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"Захоронение (Цукермана - УНИАН) планировалось на сегодня, но его родные вчера повезли его тело на дополнительную экспертизу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа при задержании полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, вывезжавших по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.

В итоге состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набрано заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.

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