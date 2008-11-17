Президент ОПЕК: нефть может подешеветь до 20-30 долларов

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает на стабилизацию мировых цен на нефть в диапазоне 70-90 долл./барр. Об этом сообщил в Алжире президент ОПЕК Шакиб Хелиль, передает Reuters. По его словам, на предстоящей в ноябре с.г. встрече картеля в Каире будут обсуждаться рекомендации по достижению указанных ценовых ориентиров. Однако конкретные действия, а именно масштабы возможного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, могут быть приняты только 17 декабря, когда пройдет заседание участников картеля.

Ш.Хелиль отметил, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут расти. Вместе с тем глава ОПЕК не исключил, что в случае продолжительного дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке стоимость барреля "черного золота" может упасть и до 20-30 долларов.

В октябре с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на 1,5 млн барр./день. Это, однако, не подстегнуло цены - по итогам торгов 14 ноября нефтяные фьючерсы на NYMEX в Нью-Йорке закрылись на отметке 57,04 долл./барр., тогда как в июле они торговались выше 147 долл./барр. Стремительное удешевление нефти обусловлено глобальным экономическим спадом, повлекшим снижение потребления топлива.