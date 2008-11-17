Совет регионов Луганской области обсудил последствия кризиса

В Алчевске состоялось заседание совета регионов Луганской области. Участники заседания обсудили возможные последствия влияния мирового финансового кризиса на экономику Луганской области и, как следствие, на социальную сферу, а также возможные пути преодоления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания председатель Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ констатировал, что негативные тенденции снижения объемов производства на предприятиях региона ведут не только к уменьшению прибыли и налоговых поступлений, но и угрожают ростом безработицы.

По словам А.АНТИПОВА, кризис уже коснулся металлургической отрасли: из 33 тысяч работающих в металлургической отрасли, больше 26,5 тыс. чел. трудятся неполную рабочую неделю, а 6,5 тыс. чел. отправлены в неоплачиваемые отпуска. На угледобывающих предприятиях сокращения не коснулись работников основных профессий, но около 1 тыс. человек (это почти 10%) - рабочих поверхностных комплексов - уже отправлены в неоплачиваемые отпуска. В конце сентября от угля ГП "Ровенькиантрацит" отказались металлургические комбинаты Украины и зарубежные контрагенты, которым планировалось отгрузить продукции на 70 млн. грн., а это почти 120 тыс. тонн. Больше половины работников основных машиностроительных предприятий переведены на неполную рабочую неделю, а 12% - отправлены в неоплачиваемые отпуска. На протяжении января-октября в строительной отрасли объемы работ уменьшены в целом на 25%. Только в октябре на основном предприятии - ООО "Новые технологии" объемы снижены на 60%.

Губернатор области считает, что такое сокращение производства может иметь крайне негативные социальные последствия: рост задолженности по зарплате вполовину, недобор в Пенсионный фонд не менее 12%. Кроме того, в большинстве городов и районов области прогнозируется значительное уменьшение бюджетных поступлений, особенно по подоходному налогу. Это может привести к полной дестабилизации и без того напряженных бюджетов территорий с вытекающими последствиями для социальной сферы.