Китайские аналитики: самым тяжелым будет первое полугодие 2009 г.

Из-за финансового кризиса в Китае обанкротились уже 70 тысяч компаний, заявила в воскресенье генеральный директор исследовательского бюро Банка Китая Лю Пин на форуме исполнительных директоров транснациональных корпорации в Пекине.

По ее словам, темпы банкротств возросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Так, если в Тяньцзине в прошлом году обанкротились 300 компаний, то в нынешнем году, по неполной статистике, там зарегистрировано уже 500 банкротств", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, отрицательное влияние глобального финкризиса на Китай будет продолжаться.

"Мы ожидаем, что самым трудным периодом станут первые два квартала 2009 года, когда экономическое развитие КНР резко замедлится. Потом ситуация начнет постепенно нормализовываться", - цитирует банкира РИА «Новости».

Этот прогноз поддержал старший финансовый директор банка HSBC Стивен Сун.

"По нашим прогнозам, показатели экономического роста в КНР в первых двух кварталах 2009 года упадут ниже 7%, а по итогам года составят менее 8%. В 2010 году темпы роста ВВП КНР будут ниже 9%", - отмечает эксперт.

Это значительный спад темпов развития экономики. Так, ВВП Китая в январе-сентябре 2008 года увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 2,96 триллиона долларов.