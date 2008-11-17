ЕС оставила в "черном списке" три украинские авиакомпании

Еврокомиссия оставила в "черном списке" ненадежных авиаперевозчиков украинские авиакомпании Ukraine Mediterranean Airlines и Ukraine Cargo Airways как не выполнившие требований Евросоюза по исправлению недостатков в обеспечении более жесткого подхода к безопасности лайнеров, которые были выявлены ранее, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

По согласованию со странами-членами ЕС, Еврокомиссии предоставлено право вычеркивать из "черного списка", изменения в который вносятся каждые три месяца, тех авиаперевозчиков, которые докажут соответствие своих самолетов европейским требованиям безопасности.

Таким образом, в перечне ненадежных авиакомпаний, которым полностью запрещены полеты в ЕС, сегодня по-прежнему значатся три украинских авиаперевозчика - Ukraine Mediterranean Airlines, Ukraine Cargo Airways и Volare Aviation.

"Еврокомиссия настаивает также на том, чтобы украинские власти усилили контроль за надлежащими нормами безопасности авиакомпаний", - говорится в пресс-релизе.

Всего в "черный список" ЕС включены свыше ста авиакомпаний, в основном из стран Африки и Азии.