До чего Ивченко довел ”Нафтогаз”

Чистый убыток НАК “Нафтогаз Украины” за 2005 год составил 1,842 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины", об этом говорится в обнародованной сегодня консолидированной финансовой отчетности НАК “Нафтогаз Украины” за 2005 год. Аудит отчетности компании в соответствии с Международными стандартами провела компания Ernst&Young, которая входит в четверку наибольших аудиторских фирм мира.

По состоянию на 31 декабря 2005 года текущие обязательства компании превышали ее текущие активы на 9,014 млрд. грн., в частности в связи с задолженностью по неуплаченным налогам на общую сумму 5,168 млрд. грн.

С целью финансирования операционной деятельности и капиталовложений и рефинансирования отдельных краткосрочных обязательств в течение 2005 года НАК “Нафтогаз Украины” привлекла кредиты иностранных банков на сумму приблизительно 5 млрд. грн. Общий объем долгосрочных кредитов и займов за 2005 год увеличился почти вдвое – до 7,862 млрд. грн., по сравнению с 2004 годом.

По информации пресс-центра, НАК “Нафтогаз Украины” рассчитывает представить аудиторский отчет своей деятельности за 2006 год в конце второго квартала 2007 года.

В сообщении компании сказано, что практика обнародования результатов аудита финансовой деятельности НАК “Нафтогаз Украины” была введена в период, когда компанию возглавлял нынешний министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО. Аудированные данные за 2001-2003 гг. были впервые обнародованы компанией на корпоративном веб-сайте летом в 2004 году. В 2005 году – первом полугодии 2006 года аудиторская отчетность НАК “Нафтогаз Украины” не обнародовалась (в это время компанию возглавлял Алексей ИВЧЕНКО).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

* * * Подробнее о результатах финансовой отчетности компании читайте в выпуске "УНИАН-Энергетика".