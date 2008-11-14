Избран председатель Совета судей Украины

Председателем Совета судей Украины вновь избран Петр ПИЛИПЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного суда Украины, за такое решение единогласно проголосовал новый состав Совета судей Украины в количестве 77 человек, избранный на очередном ІХ съезде судей Украины 14 ноября 2008 года.

“Избрание на эту ответственную должность судьи высшего квалификационного класса, заслуженного юриста Украины, первого заместителя председателя Верховного суда Украины свидетельствует о том большом доверии, которое П.ПИЛИПЧУК имеет среди судейской общественности”, - отмечается в сообщении пресс-службы ВСУ.