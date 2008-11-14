Журналисты "Контрактов" встретили кризис созданием профсоюза

Журналисты еженедельника “Контракти” создали первичную организацию Киевского независимого медиа-профсоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза, в тот же день члены комитета КНМП встретились с представителями трудового коллектива, чтобы рассмотреть конфликтную ситуацию, сложившуюся в редакции.

По данным пресс-службы КНМП, издательство “Галицькі контракти” (журналы “Контракти“, “Личный счет” и др.) сокращает штат и заработную плату. Руководство вынуждает журналистов подписывать документы о согласии на новые нормы вознаграждения и датировать их августом. Изменения объясняют падениям доходов от рекламы на 10%.

Согласно уставу КНМП первичные организации добровольно объединяют членов профсоюза, которые работают на одном предприятии, обеспечивают себя работой самостоятельно или обучаются в одном учебном заведении. Первичная организация создается по решению не менее трех членов профсоюза и имеет право защищать свои права и интересы в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления и судебных органах. Также первичная организация может получать от руководящих органов профсоюза необходимую организационную, консультативную, юридическую и другую помощь.

Новый состав комитета КНМП и его председатель Юрий ЛУКАНОВ были избраны на общей конференции членов профсоюза 20 сентября 2008 года. Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП) был основан 30 ноября 2002 года для защиты трудовых прав и сохранения высоких профессиональных стандартов работы журналистов. Позже члены КНМП стали учредителями всеукраинского профсоюза журналистов – Независимого медиа-профсоюза Украины.

Сегодня КНМП насчитывает более 400 членов. Организации профсоюза работают в НТКУ, «Газеті 24», «Телекритиці», в УНИАН, на телеканалах UBC, «5 канал», в журнале «Власть денег», радио «Эра FM» и в других масс-медиа.