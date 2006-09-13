На Житомирском полигоне от огнестрельного ранения погиб рядовой

Сегодня во время выполнения стрельб из танкового пулемета на Житомирском военном полигоне в полдень в результате несанкционированного выстрела погиб рядовой срочной службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По факту трагического происшествия военной прокуратурой Житомирского гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, приведшее к смерти пострадавшего).

Ведется следствие.