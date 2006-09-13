На Житомирском полигоне от огнестрельного ранения погиб рядовой
18:16, 13 сентября 2006Общество
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Ведется следствие
Сегодня во время выполнения стрельб из танкового пулемета на Житомирском военном полигоне в полдень в результате несанкционированного выстрела погиб рядовой срочной службы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
По факту трагического происшествия военной прокуратурой Житомирского гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, приведшее к смерти пострадавшего).
Ведется следствие.
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