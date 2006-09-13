Сегодня самолет Ан-24 из-за неполадок вернулся в аэропорт Запорожья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, сегодня в 08:20 по киевскому временем после взлета из аэропорта Запорожья у Ан-24 произошел отказ самолетного ответчика СОМ-64. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт.

По информации министерства, самолет выполнял рейс по маршруту Запорожье - Внуково (Россия). На борту находилось 11 человек: шесть членов экипажа и пять пассажиров.

Эксплуатант и владелец воздушного судна - ОАО "Мотор Сич".

Метеоусловия на момент события были хорошими, опасных грузов на борту самолета не было.

По данным министерства, расследование инцидента делегировано комиссии ОАО „Мотор Сич".

Как сообщал УНИАН, 11 сентября самолет Ан-24 авиакомпании "Луганские авиалинии", выполняющий рейс Черновцы – Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту “Борисполь”, который являлся конечным пунктом назначения, из-за поврежденной пневматики шасси. На борту находились 41 пассажир и четыре члена экипажа, пострадавших не было. Госавиаслужба Украины создала комиссию для расследования причин происшествия.