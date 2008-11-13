Киевское метро обещает завтра не бастовать

В связи с озвученными ранее угрозами профсоюзных организаций КП “Киевский метрополитен” и КП “Киевпастранс” о возможном проведении 14 ноября акции протеста, которая будет заключаться в остановке работы пассажирского общественного транспорта города, столичный метрополитен официально сообщает, что завтра будет работать в обычном режиме.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте метрополитена.

Метрополитен также сообщает, что в Кабинете министров продолжается заседание правительственной комиссии под председательством заместителя министра экономики Виктора ПАНТЕЛЕЕНКО, созданной для изучения экономической обоснованности повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В заседании принимают участие начальник “Киевского метрополитена” Петр МИРОШНИКОВ и главный экономист “Киевского метрополитена” Людмила ШАБЛИЙ.

По информации подземки, “между сторонами наметился диалог, который будет длиться до полного завершения работы специальной рабочей группы”.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в открытом заявлении профсоюза работников коммунального транспорта Киева не исключили возможность остановки всего подвижного состава в пятницу, 14 ноября, в знак протеста против вмешательства Кабинета министров в решение городских властей с целью отменить повышение тарифов.

Справка УНИАН. Киевская городская государственная администрация издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте: с 4 ноября с.г. одна поездка в метрополитене стоит 2 грн., если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заранее в киоске, и 2 грн. – если в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

6 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. О результатах проверки члены рабочей группы должны доложить первому вице-премьеру до 13 ноября.