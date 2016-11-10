В России назвали имена задержанных в оккупированном Крыму "украинских диверсантов"

Их имена, в частности, назвало Федеральное агентство новостей.

"Среди задержанных: Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович", - сообщают пропагандисты со ссылкой на свои источники.

Читайте такжеБрат задержанного "диверсанта": он служил в украинской армии, но за пять-шесть лет до оккупации КрымаКак сообщал УНИАН, троих человек, которых ФСБ РФ называет "украинскими диверсантами", якобы арестовал суд в оккупированном Севастополе.

10 ноября в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В Минобороны уже заявили, что "украинских диверсантов" в Крыму нет, а ФСБ в очередной раз вводит всех в заблуждение.