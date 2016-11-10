В Крыму суд арестовал на два месяца троих "украинских диверсантов" - СМИ

Как сообщает «Медиазона», заседание суда прошло в закрытом режиме.

Среди задержанных - Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

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По информации журналиста Антона Наумлюка, Бессарабов, задержанный в Крыму как член «диверсионно-террористической группы украинской разведки», работал в Центре содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос».

«Алексею Бессарабову 40 лет, в 2013 году принимал участие в Евроатлантической летней академии, встречался с послом Украины в Польше. Академия - двухнедельный семинар в Варшаве для аналитиков, журналистов и экспертов. В 2013 году семинар прошел впервые, в нем приняли участие 44 представителя Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси и Армении. Была организована и финансировалась Европейским колледжем, Польско-американским фондом свободы и немецкого фонда Маршалла», - написал Наумлюк на своей странице в Facebook.

Как эксперт «Номоса» Бессарабов много публиковался и давал комментарии журналистам. Другой задержанный по делу, Штыбликов, также работал в «Номосе» до ликвидации организации после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

По последнему задержанному, Дудко, пока вообще никакой информации, отметил Наумлюк.

Бывший глава энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар рассказал «Крым.Реалии», что работал вместе с Бессарабовым и Штыбликовым.

«Они работали непосредственно в Севастополе над черноморской проблематикой. Это известные эксперты. Если набрать в интернете, можно найти их публикации и оценки, комментарии. Это были публичные люди. В канон шпионов и диверсантов это как-то плохо вписывается», – сказал Гончар.

По его словам, работа центра была публичной и прозрачной, а заказчиками исследований были в том числе Европейская комиссия и фонд «Возрождение». Гончар добавил, что в публичных мероприятиях центра нередко принимали участие представители Черноморского флота РФ.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в оккупированном Севастополе. «Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в Севастополе», - говорится в заявлении на сайте Минобороны. «Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», - добавили в разведке.