Нефть подешевела до 52 долларов
По итогам торгов 12 ноября
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 ноября 2008г. на ведущих нефтяных биржах вновь значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,37 (-3,34) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,16 (-3,17) долл./барр.
12 ноября цены на нефть снижались, что было обусловлено ростом доллара относительно евро, британского фунта и швейцарского франка.
Днем ранее цены "просели" в среднем на 5,3%. При этом официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на NYMEX впервые со второй половины февраля 2007г. установилась ниже отметки 60 долл./барр.
Таким образом, в данный момент на рынке наблюдается избыток нефти. Тем не менее, в Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что о необходимости дальнейшего снижения нефтедобычи пока говорить рано.