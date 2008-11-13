Посольство США объявляет в Украине конкурс на получение грантов

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине объявляет конкурс предложений на получение грантов из Посольского фонда сохранения культурного наследия.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США, предложения принимаются до 17.30 30 ноября 2008 года.

По данным Посольства, Фонд предоставляет малые гранты по всему миру, чтобы помочь в сохранении культурного наследия всех стран земного шара. Средний размер гранта составляет 15-38 тыс. дол., а поддержка проекта длится 12-18 месяцев.

Посольский фонд сохранения культурного наследия, деятельность которого направлена на сохранение памятников культуры, был создан в 2001 году, и это единственная программа правительства США, которая непосредственно предоставляет малые гранты для поддержки исторического наследия в разных странах. Фонд, который уже поддержал более 500 проектов в мире на сумму 13,4 млн. дол., придает важное значение охране мирового культурного достояния и является неотъемлемым компонентом американской международной политики.

Программа поддерживает проекты, которые имеют целью сохранение исторических объектов, музейных и архивных коллекций и традиционных форм народного творчества.

Украине в предыдущие годы были выделены средства на такие проекты: Львовской ассоциации развития туризма на реставрацию и дальнейшее экспонирование икон коллекции «Студион»; помощь Львовскому историческому музею в сохранении и реставрации рукописи XII века «Кристинопольский Апостол»; реставрации кровли исторической церкви Св. Николая в закарпатском селе Колодное; раскопки казацких укреплений Микитинской Сечи под городом Никополем Днепропетровской области; сохранения и пропаганды культуры крымских татар путем сбора и оцифровки старинных песен, исторических рукописей и образцов ремесел; покупку специального оборудования - листоотливной машины и сопроводительных материалов для Областного государственного исторического архива в г. Хмельницком.

Грантовые средства не могут расходоваться ни на возведение новых сооружений, ни на сохранение частной собственности или частных коллекций. Их можно использовать только для поддержки проектов, связанных с культурным а не с природным наследием.