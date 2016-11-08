Львовянина приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду сепаратизма в соцсетях

Жителя Львова признали виновным в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Согласно сообщению, 4 ноября приговором Франковского районного суда. Львова ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком 3 года. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.109 и ч.1 ст.110 УК Украины.

Напомним, мужчина через социальную интернет-сеть «Вконтакте» с мая 2014 года по март 2015 проводил незаконную агитационную работу среди пользователей интернета.

В частности, он распространял на своей странице посты с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захват государственной власти, а также к изменениям границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.