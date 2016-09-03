В университете Драгоманова преподавателей отстранили от занятий за сепаратистские заявления
04:31, 03 сентября 2016Общество
3663 2
Сестер Ковальчук, которые преподавали в педагогическом университете Драгоманова в Киеве и отличились сепаратистскими заявлениями в социальных сетях вчера отстранили от пар и запустили процедуру увольнения.
В университете Драгоманова преподавателей отстранили от занятий за сепаратистские заявления / скриншот
Днем у старшей из сестер - Инны Ковальчук должны быть пары на втором и шестом курсах, но она на них не появилась.
Вместо нее в деканате факультета назначили замену.
Читайте такжеСепаратистский скандал в столичном ВУЗе: преподаватели в соцсетях поддерживают террористов
А позже заседание работников факультета, на котором они работали осудило позицию своих коллег и решили обратиться к ректору с требованием уволить их немедленно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter