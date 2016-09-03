В университете Драгоманова преподавателей отстранили от занятий за сепаратистские заявления

Днем у старшей из сестер - Инны Ковальчук должны быть пары на втором и шестом курсах, но она на них не появилась.

Вместо нее в деканате факультета назначили замену.

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А позже заседание работников факультета, на котором они работали осудило позицию своих коллег и решили обратиться к ректору с требованием уволить их немедленно.