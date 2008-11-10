Из банков за месяц забрали больше 9 миллиардов
13:37, 10 ноября 2008Общество
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НБУ про снижение объема депозитов
Как сообщил сегодня Национальный банк Украины, в прошлом месяце объем депозитов в гривне уменьшился на 9,2 млрд. или на 2,7% и составил 330,9 млрд. грн. (в сентябре было 340,1 млрд. грн.).
Депозиты физических лиц уменьшились на 4,1% до 196,0 млрд. грн., депозиты юридических лиц сократились на 0,6% - до 134,9 млрд. грн.
Ранее Нацбанк сообщил, что банковские вклады физлиц уменьшились в октябре на 1780,1 млн. дол. США и на 31.10.2008 составляли 13882,0 млн. дол. США.
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