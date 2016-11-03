План Суркова по развалу Украины: хакеры "слили" очередную переписку "серого кардинала" Кремля

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Вот, например, из выложенной сегодня переписки можно узнать, как пресмыкаются из ДНР - Денис Пушилин, возомнив себя не то Черчиллем, не то Наполеоном, присылает Суркову варианты раздела Украины на три части - Новороссию, Малороссию и Галичину", - говорится в сообщении.

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По его словам из переписки можно также узнать, как в Кремле проходит "процедура согласования марионеток из так называемых цирковых правительств ЛНР/ДНР. Или о том, как выстроен бизнес/коррупция на поставках топлива на временно оккупированную РФ территорию Донбасса".

"Все эти документы - ценнейший источник информации, как для будущих судебных процессов по российским военным преступникам, так и для использования сегодня нашими разведчиками, политиками и журналистами", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее группа украинских хакеров "Киберхунта" заявила, что взломала электронную почту Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

В Кремле опровергли связь Суркова, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, с документом о мерах по дестабилизации Украины, который ему приписывают.