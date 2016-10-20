В ИС узнали о причастности "серого кардинала" Кремля к "перевороту в ЛНР" (аудио)

Об этом свидетельствует аудио допроса бывшего "премьера" "ЛНР" Геннадия Цыпкалова, опубликованное "Информационным сопротивлением".

Читайте такжеРоссийский политолог оценил возможную роль спецслужб РФ в ликвидации "Моторолы"

В аудио допроса фигурируют представитель "генпрокуратуры ЛНР", сам Цыпкалов, А.В.Карякин - экс-глава "парламента ЛНР", Д.С.Колесников - депутат "парламента ЛНР", Сергей "Одесса" - позиционирует себя как старший офицер ВС РФ из командования 2 АК российских оккупационных войск, Владислав Сурков - советник президента РФ Владимира Путина и другие соратники боевиков "ЛНР".

В ходе допроса Цыпкалов заявил, что с ним вышли на связь люди от Суркова и начали вести переговоры об "изменении системы управления республикой".

Цыпкалов также сообщил, что он должен был встретиться с Сурковым для обсуждения финансовой и политической поддержки "переворота в "ЛНР"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 сентября 2016 года бывший "председатель совета министров" и советник главы "ЛНР" Игоря Плотницкого Геннадий Цыпкалов покончил с собой.

По данным сепаратистских СМИ, Цыпкалов был задержан в ходе следствия по делу "государственного переворота", в ходе которого планировалось осуществить "физическую ликвидацию руководителей республики, а именно главы ЛНР, руководителей силовых структур, руководителей Совета министров ЛНР и Народного совета ЛНР".

Находясь под стражей, Цыпкалов повесился.