Латвия национализировала второй по величине банк страны

Власти Латвии национализировали второй крупнейший банк страны Parex Banka. О покупке контрольного пакета акций банка государством сообщил латвийский премьер-министр Ивар Годманис. Общая стоимость 51-процентного пакета акций второго по величине банка Латвии составила символические 3,56 евро.

По его словам, которые приводит AFP, такое решение было принято в рамках договоренности лидеров ЕС о совместной поддержке банковского сектора стран-членов еврозоны. "В сложившейся ситуации необходимо приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить крах банков и всей финансовой системы", - подчеркнул глава правительства Латвии.

Договоренность о совместных действиях по борьбе с финансовым кризисом была достигнута 13 октября на посвященном экономической ситуации саммите в Париже. Тогда, напомним, лидеры 15 государств еврозоны приняли проект плана, в рамках которого страны-члены ЕС обязались оказывать всяческую поддержку страдающим от кризиса банковским учреждениям.

Лента.ру