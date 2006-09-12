“Вопли Видоплясова” в новом видеоклипе использовали 200 кг пластилина

13 сентября украинская группа “Вопли Видоплясова” в Киевском театре кукол представит новый видеоклип на песню “Колискова”.

Об этом УНИАН сообщили организаторы презентации.

“Гостей и участников презентации будут угощать килограммами пластилина, грязным кофе и филологическим кошмаром. Инфернальный патронат мероприятия обеспечивает Волохатый Дидько – существо приветливое и миролюбивое, хотя иногда слишком громко чавкает в жиже и делает пятна в простынях”, говорится в сообщении.

Специальные гости презентации - Ципа, Глина и Могила, – персонажи “настолько перепуганы и беззащитны, что чувствуют себя более-менее комфортно лишь в анимационном пространстве”.

В сообщении отмечается, что клип выполнен в виде пластилиновой анимации. Режиссер клипа – Олег ЦУРИКОВ.

“Во время сеанса бодрого присыпания “вэвэшники” попробуют объяснить, за что они так любят детей, напуганных смехом до икоты, как использовать монстров в процессе эстетического воспитания и почему в их новом видеоклипе единственный пластилиновый музыкант радикально не похож ни на кого из “ВВ”, говорится в сообщении, переданном УНИАН.

Видеоклип создавался на протяжении полугода, а на лепку фигур, задействованных в клипе, было использовано 200 кг пластилина.