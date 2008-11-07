Инфляция по итогам года составит 24,1%

По прогнозам центра социально-экономических исследований CASE-Украина, инфляция по итогам 2008 года составит 24,1%.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор центра Дмитрий БОЯРЧУК.

Комментируя октябрьский показатель индекса потребительских цен, эксперт отметил, что динамика показателя является абсолютно ожидаемой и обусловлена влиянием весеннего повышения цен на энергоресурсы.

«Тенденция сохраняется. После небольшой летней дефляции мы опять вернулись к росту цен по той причине, что рост стоимости энергоресурсов долгое время откладывался. То есть, если мы говорим о стоимости газ в начале года, то он у нас подорожал, но поскольку у нас общесоциальная политика, это повышение цен долгое время откладывалось. На данный момент ни промышленность, которая раньше просубсидировала население, ни бюджет не в состоянии поддерживать ситуацию, соответственно, выход один - показывать реальную стоимость. То есть, это то, что прогнозировалось всеми экспертами еще в начале весны», - сказал Д.БОЯРЧУК.

Справка УНИАН. В Украине в октябре к сентябрю 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,7%, в октябре т.г. к октябрю 2007 года инфляция составила 23,2%.

С начала текущего года (за январь-октябрь 2008 года и к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 18%. Индекс потребительских цен за январь-октябрь 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 25,8%.