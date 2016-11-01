Фейгин допустил обмен Сущенко на человека, привлеченного в Украине к уголовной ответственности

Дело украинского журналиста Романа Сущенко закончится его обменом по представлению РФ на лицо, которое привлечено к уголовной ответственности в Украине.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил адвокат Марк Фейгин.

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«Понимание о том, что это кончится обменом в их представлении на какого-то шпиона или не шпиона, который находится в Украине и которого привлекли к уголовной ответственности, мне кажется, это очень на то похоже. Нам важно, чтобы это была фигура с понятным прошлым и публичным именем», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.