Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко
12:32, 27 октября 2016Политика
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Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на заключение под стражу корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.
Сущенко на суде в Москве / Фото УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, такое решение огласил судья.
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Заседание прошло в закрытом режиме.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».
Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.
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