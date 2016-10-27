Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, такое решение огласил судья.

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Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.