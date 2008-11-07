Украинцу светит пожизненное за убийство 4 женщин в Подмосковье

Следствие предъявило обвинение гражданину Украины в убийстве в разное время четырех женщин на территории региона, сообщили в пятницу РИА Новостив Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Московской области.

Подозреваемый в серии убийств в Московской области в данный момент задержан и по решению суда заключен под стражу. По информации управления, все четыре убийства расследовались в рамках разных уголовных дел по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), предполагающей санкцию в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет лишения свободы.

"Анализ указанных выше уголовных дел позволил выделить некоторые общие особенности совершенных преступлений. Это дало основание предполагать, что все четыре убийства совершены одним человеком, имеющим автомобиль и возможность его использования в ночное время", - отметили в управлении. Следователи выяснили, что украинец, проживавший в Орехово-Зуево, работал охранником на одном из предприятий города. "В свободное от основной работы время подозреваемый занимался частным извозом на своем автомобиле, часто знакомился с женщинами", - добавляется в сообщении. У подозреваемого был обнаружен мобильный телефон, похищенный у одной из потерпевших, а также получены другие неопровержимые доказательства причастности его к совершенным преступлениям, сообщили в управлении. "В ходе проведенных допросов он признался в совершенных преступлениях, подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершал убийства. Как установило следствие, двух своих жертв он задушил петлей-удавкой, сделанной из их собственной одежды, а двух других женщин он утопил", - уточняется в сообщении СУ СКП РФ.

Теперь гражданина Украины обвиняют по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), которая предусматривает заключение на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.