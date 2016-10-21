В Днепре задержан мужчина, который из ревности взорвал иномарку гранатой
В Днепре 20 октября задержан мужчина, который из ревности взорвал иномарку гранатой.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, ранее судимый за разбой 29-летний местный житель заподозрил владельца автомобиля в отношениях с его девушкой. Он решил запугать соперника: взял из дома заранее купленную гранату и бросил рядом с автомобилем рядом с многоквартирным домом по ул. Б. Хмельницкого.
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В результате взрыва был поврежден автомобиль «Subaru Tribeca». Люди не пострадали.
В ходе осмотра места происшествия эксперты обнаружили рычаг от запала к гранате РГД-5 и другие вещественные доказательства.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Ему вручен письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.