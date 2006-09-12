БЮТ предложит Томенко на должность вице-спикера, если...

Фракция Блока Юлии Тимошенко может предложить кандидатуру народного депутата от БЮТ Николая ТОМЕНКО на должность вице-спикера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из руководителей фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ заметил, что это произойдет только при условии, если должность вице-спикера будет закреплена за оппозицией в соответствующем законе. Также он отметил, что БЮТ будет выдвигать свою кандидатуру, если она будет иметь действительные полномочия по контролю за властью и тому подобное.

Комментируя вчерашнее заявление первого заместителя председателя Верховной Рады Адама МАРТЫНЮКА о том, что фракция БЮТ может быть распущена, поскольку ее количественный состав меньше, чем это предусмотрено Регламентом ВР, А.ТУРЧИНОВ посоветовал А.МАРТЫНЮКУ внимательнее читать Регламент. По словам А.ТУРЧИНОВА, регламент предусматривает, что количественный состав фракции не может быть меньше, чем минимальное количество депутатов во фракции, утвержденное Центральной избирательной комиссией, а такой фракцией является КПУ, в составе которой 21 депутат. «Действительно, наша фракция не может быть меньше, чем 21 депутат», - сказал А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что БЮТ до этого еще очень далеко (УНИАН: в составе фракции БЮТ 129 депутатов).

Как сообщили УНИАН во фракции БЮТ, на заседании фракции кандидатуру Н.ТОМЕНКО на должность вице-премьера поддержали практически все члены фракции. Воздержался только один депутат - Олег ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября А.МАРТЫНЮК сказал, что Верховная Рада на этой неделе планирует внести изменения в законодательство, чтобы не пришлось распускать фракцию БЮТ. По его словам, действующие нормы Регламента ВР и закона о статусе народного депутата предусматривают, что минимальное количество депутатов для формирования фракции должно составлять не меньше минимального количества депутатских мандатов, полученных соответствующими партиями (блоками) по результатам выборов. Поскольку БЮТ исключила нескольких депутатов, то ее численный состав сегодня меньше, чем предусмотрено законодательством, и поэтому председатель ВР имеет право на протяжении 15 дней принять решение о роспуске этой фракции (Статьи 59-60 Регламента ВР), сказал первый вице-спикер.