Открылся форум безопасности, организованный по инициативе Яценюка

Сегодня в Киеве начал работу ІІ Киевский форум безопасности (Kiev Security Forum) «Черноморско-Каспийский регион и Европейская энергетическая безопасность», организованный Фондом Арсения ЯЦЕНЮКА Open Ukraine.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем приветственном слове к участникам форума председатель Верховной Рады Украины, основатель Фонда Open Ukraine А.ЯЦЕНЮК отметил, что «самая главная проблема, которая сейчас существует в мире, - это отсутствие единых правил торговли энергетикой". По его словам, "каждая страна форматирует для себя те или иные правила. Относительно Украины, то давно уже идет речь о необходимости упорядочить рынок энергопоставок».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что возобновление государственной монополии на этом рынке - это первый шаг к форматированию рынка как такового и к единым и однозначным правилам игры на рынке энергоресурсов в целом для Украины.

Во Втором Киевском форуме безопасности принимают участие: А.ЯЦЕНЮК; вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ; заместитель генерального секретаря Энергетической хартии Владимир РАХМАНИН; советник по вопросам евразийского газа и нефти Кристоф ван АГТ; специалист по вопросам энергетической безопасности информационной службы PLATTS Джон РОБЕРТС, руководитель программ Каспия, Кавказа, Юго-Восточной Европы Международного энергетического агентства Тим ГУЛД и др.

Всего во Втором Киевском форуме безопасности примут участие свыше 250 участников из 25 стран мира.

7 ноября форум продолжит работу в сессионном режиме.

Справка УНИАН. Киевский форум безопасности (Kiev Security Forum) - независимая, политически незаангажированная площадка для обсуждения ключевых проблем европейской безопасности. Проект реализуется в рамках программы фонда Open Ukraine «Международный диалог». В нынешнем форуме принимает участие более 250 государственных деятелей высокого уровня, известных аналитиков, представителей бизнеса и средств массовой информации из Черноморско-Каспийского региона, Европейского Союза, США и соответствующих международных и региональных организаций, которые представляют 25 стран мира.

Фонд Open Ukraine - международный благотворительный фонд, основанный по инициативе Арсения ЯЦЕНЮКА для укрепления авторитета Украины в мире и развитии публичной дипломатии. Фонд достигает свои цели через воплощение в жизнь своих программ: Международный диалог (организация и проведение Киевского форума безопасности, неформального форума Дипломатический клуб, организация семинаров, софинансирование партнерских украинских и иностранных негосударственных организаций) Миграция сегодня (информационно-юридическая поддержка украинских трудовых мигрантов), Культурные горизонты (организация культурно-художественных акций в Украине и за границей), Украинцы заграницей (поддержка украинских центров диаспоры), Молодая генерация (поддержка общественно активной украинской молодежи).