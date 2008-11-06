В Житомире Котовский милее Грушевского

Депутаты Житомирского городского совета не смогли переименовать улицу Котовского в городе в улицу Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, депутатам от БЮТ и "Нашей Украины" не удалось набрать необходимого количества голосов для утверждения соответствующего решения сессии. Против переименования улицы выступили депутаты от КПУ и СПУ.

Оценку такой депутатской позиции дал в выступлении на сессии депутат Житомирского облсовета, лидер облорганизации КУН Николай КРУК, отметив, что таким образом "депутатский корпус Житомирского городского совета показал свое настоящее лицо и фактически расписался в своей политической отсталости, поскольку речь шла не столько о значении исторических фигур, именем которых названы улицы областного центра, сколько о будущем Житомира".

По его словам, от сегодняшнего голосования зависело, "останемся ли мы в устаревшем советском прошлом с улицей Котовского или пойдем в современное будущее, где ценят идею национального возрождения и заботятся о том, чтобы годами забытые имена известных политических деятелей Украины наконец были увековечены".

В свою очередь депутат горсовета от БЮТ Ольга ПАШКО отметила, что "чрезвычайно досадным является сегодняшнее решение депутатов, которые забыли, что новое поколение украинцев уже давно воспитывается по новым учебникам, где отображено, что именно в Житомире в свое время работала Центральная Рада во главе с выдающимся ученым, первым Президентом Украины".

Как сообщалось, в октябре исполком Житомирского горсовета решил переименовать улицу Котовского в Грушевского.

"Учитывая, что в марте 1918 года в Житомире работала Центральная Рада во главе с выдающимся ученым, первым Президентом Украины Михаилом Грушевским, исполнительный комитет городского совета принял решение вынести на рассмотрение очередной сессии городского совета вопрос о переименовании улицы Котовского в улицу Грушевского в Житомире", - говорится в решении.

Также переименовать улицу Котовского рекомендовала депутатам горсовета и комиссия по топонимике, действующая при исполкоме.