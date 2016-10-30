Миллионер из списка богатейших украинцев: после публикации деклараций почувствовал себя "лохом"

Фигурант списка богатейших людей Украины от журнала Forbes, глава наблюдательного совета Global Spirits Евгений Черняк заявил, что после обнародования деклараций украинских чиновников почувствовал себя «лохом».

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«Как многолетний участник списка Форбс официально заявляю: после опубликования электронных деклараций украинских чиновников все участники списка Форбс почувствовали себя лохами!», - написал Черняк в своем Facebook.

«Предлагаю журналистам сделать новый рейтинг, состоящий из тех чиновников, которые максимально обогатились после майдана. Это вычисляется математическим методом и сверкой деклараций, поданных до Майдана( 2 года назад) и сегодняшних ,электронных… Тема деклараций закрыта. Осталось уплатить с задекларированного налоги», - добавил он.

Напомним, в опубликованных на уходящей неделе декларациях некоторых чиновников среди прочего была указана частная церковь и 130 миллионов гривень наличными.