Нардеп от БПП задекларировал 133 миллиона гривень наличными
21:46, 27 октября 2016Политика
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Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств, а также арендуемые супругой дом и машину в Великобритании.
Руслан Демчак / argumentua.com
Об этом сообщает "РКБ-Украина".
Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций. Демчак указал в своей декларации 79 202 гривен заработной платы.
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Согласно декларации, жена депутата Светлана Демчак арендует в Великобритании дом площадью 355 м кв. и автомобиль Range Rover Evoque Prestig стоимостью 500 тыс. гривен.
Она также владеет акциями в британской компании UBG Corporation Limited номинальной стоимостью 4,4 млн гривен, корпоративными правами в "Хелстур 2012".
Светлана Демчак также является конечным бенефициаром "Укрбизнесгруп Гарантия".
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