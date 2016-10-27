Нардеп от БПП задекларировал 133 миллиона гривень наличными

Об этом сообщает "РКБ-Украина".

Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций. Демчак указал в своей декларации 79 202 гривен заработной платы.

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Согласно декларации, жена депутата Светлана Демчак арендует в Великобритании дом площадью 355 м кв. и автомобиль Range Rover Evoque Prestig стоимостью 500 тыс. гривен.

Она также владеет акциями в британской компании UBG Corporation Limited номинальной стоимостью 4,4 млн гривен, корпоративными правами в "Хелстур 2012".

Светлана Демчак также является конечным бенефициаром "Укрбизнесгруп Гарантия".