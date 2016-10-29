В Одессе передали в суд дело главбуха областной ГФС за присвоение 3 миллионов гривень

В Одессе прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области, которая подозревается в присвоении 3 млн грн бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Одесской области.

В прокуратуре отметили, что до денежных махинаций бухгалтер привлекла своих родственников, которые на то время занимали должности директора предприятия и инспектора налогового органа.

Читайте такжеСуд арестовал экс-главного бухгалтера "Укрспирта" с правом внесения 4,1 млн грн залога

«В ходе следствия установлено, что начальник управления - главный бухгалтер ГУ ГФС в области создал преступную схему присвоения средств с текущих банковских счетов фискальной службы путем подделки финансовой документации», - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства гражданки правоохранители также обнаружили и изъяли денежные средства и драгоценности.

Подозреваемую отстранили от должности. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили начальника управления - главного бухгалтера регионального главка ГФС, причастную к организации схемы присвоения средств с банковских счетов, в апреле. Во время обыска подозреваемая пыталась наложить на себя руки.