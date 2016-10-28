СМИ: Ростовский суд не сможет организовать допрос Януковича по видеосвязи о расстрелах на Майдане

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Ранее Украина направила запрос российской стороне о проведении данного допроса. Минюст РФ подтвердил получение этого обращения. В свою очередь российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд, который должен принять решение об организации процессуальных действий.

"В Советский районный суд поступили судебные поручения Святошинского районного суда города Киева о проведении путем видеоконференцвязи допроса в качестве свидетелей Шуляка С. Н. и Януковича В. Ф. и о вручении им памятки о правах и обязанностях. Судебные поручения были возвращены без исполнения, поскольку в Советском районном суде отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видеоконференцсвзязи", — пояснили в суде.

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В суде также добавили, что в поручении не были указаны места жительства Шуляка и Януковича, поэтому памятки о правах и обязанностях указанных лиц вручить им не представляется возможным.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева, который рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» по обвинению в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, в мае этого года решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

12 сентября адвокат Януковича Виталий Сердюк высказал надежду, что допрос экс-президента состоится до конца осени, после согласования всех процессуальных и технических моментов.