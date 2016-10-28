СМИ: Ростовский суд не сможет организовать допрос Януковича по видеосвязи о расстрелах на Майдане
Советский суд Ростова-на-Дону не сможет провести допрос по видеосвязи бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка по делу о расстреле в Киеве активистов Майдана, так как в суде нет системы видеоконференцсвязи.
Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.
Ранее Украина направила запрос российской стороне о проведении данного допроса. Минюст РФ подтвердил получение этого обращения. В свою очередь российское ведомство направило запрос о проведении допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд, который должен принять решение об организации процессуальных действий.
"В Советский районный суд поступили судебные поручения Святошинского районного суда города Киева о проведении путем видеоконференцвязи допроса в качестве свидетелей Шуляка С. Н. и Януковича В. Ф. и о вручении им памятки о правах и обязанностях. Судебные поручения были возвращены без исполнения, поскольку в Советском районном суде отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видеоконференцсвзязи", — пояснили в суде.
Читайте такжеГПУ призвала суд в Гааге дать оценку военным преступлениям России в Украине
В суде также добавили, что в поручении не были указаны места жительства Шуляка и Януковича, поэтому памятки о правах и обязанностях указанных лиц вручить им не представляется возможным.
Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева, который рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» по обвинению в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, в мае этого года решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.
12 сентября адвокат Януковича Виталий Сердюк высказал надежду, что допрос экс-президента состоится до конца осени, после согласования всех процессуальных и технических моментов.