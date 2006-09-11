Янукович: правительство не мешает крупным компаниям решать вопросы с газом

Правительство не будет препятствовать компаниям, которые могут самостоятельно договориться с российскими партнерами о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Если крупные компании, которые имеют возможность получать газ и поставлять его на свои предприятия, и Россия не будет возражать, мы не будем препятствовать», - сказал премьер.

Он отметил, что такие примеры в истории Украины уже были, и в качестве примера привел сотрудничество концерна «Стирол» с компанией «Итера».