Американские биржевые индексы снизились на 5%

Торги на американских биржах в среду, 5 ноября, закрылись снижением основных фондовых индексов, сообщает AFP.

Dow Jones Industrial потерял 5,05 процента (486,01 пункта) и был зафиксирован на отметке в 9139,27 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 снизился на 5,27 процента (52,98 пункта) до 952,77 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 5,53 процента (98,48 пункта) до уровня в 1681,64 пункта.

Цены на нефть на мировых биржах в среду продолжили снижение. Так в Нью-Йорке нефть марки Brent подешевела на 5,23 доллара до отметки в 65,30 доллара за баррель. В Лондоне цена нефти марки WTI по итогам биржевых торгов снизилась на 4,57 доллара до 61,87 доллара за баррель. Снижение стоимости нефти, по мнению биржевых аналитиков, связано с поступившими данными о сокращении потребности американской экономики в этом виде энергоносителей.

Лента.ру