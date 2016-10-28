Волонтеры обнаружили в оккупированном Крыму секретный военный груз из Сирии, речь может идти о химоружии (фото)

Разгружали груз российские военные в условиях повышенной секретности, говорится на сайте волонтерского сообщества InformNapalm.

"20 октября 2016 года примерно в 13:00 в порт Феодосии (оккупированный Крым) прибыло грузовое судно Nadalina под флагом Сьерра-Леоне. Судно прибыло из Тартуса (Сирия), с заходом в румынский порт Наводари", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что разгрузка судна началось через более чем сутки. Происходило ночью с 21 на 22 октября 2016 года с 22:00 до 02:00 в условиях повышенных мер безопасности военнослужащими с помощью портового крана. Пирс очистили от посторонних и взяли в оцепление усиленными нарядами полиции и людей в штатском. Освещение направили в сторону от пирса, что осложнило видимость процесса разгрузки. Прожектор на судне загорался только до момента поднятия груза, а не постоянно, как обычно происходит во время разгрузки.

На необычный характер выгрузки указывали также местные жители в социальных сетях.

Груз – ящики габаритными размерами 0,5х1х3 метра, защитного цвета, похожие на композитную негорючую тару для хранения и транспортировки изделий специального назначения.

В сети нашли фото макетов похожих ящиков.

На скриншоте с видеозаписи прибытия «Надалины» в Феодосию хорошо видно поднятые над водой пузыри, что свидетельствует о малой загруженности судна.

Ящики выгружали медленно, с усиленными предупредительными мерами, «грузчики» очень боялись за свою жизнь в случае повреждения груза.

"Время разгрузки и меры предосторожности во время разгрузочных работ указывают на повышенную опасность груза, а также стремление скрыть факт его доставки", - отмечают волонтеры.

"Анализ габаритов выгруженных ящиков дает основания предполагать наличие внутри боеприпаса калибром не менее 200 мм. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, анализ косвенных признаков груза дает основания предполагать, что содержимое груза – боеприпасы/компоненты ОМП (оружие массового поражения) – вероятнее всего, химическое", - подытожили в InformNapalm.