”Киевстар” не будет брать плату за соединение

Оператор мобильной связи ЗАО “Киевстар Дж. Эс. Эм.“ внедрило ряд тарифных планов со сниженной платой за соединение (ПЗС) и намерен ввести новый план без ПЗС.

Как сообщили УНИАН в Антимонопольном комитете Украины, об этом говорится в официальном письме оператора, переданном в АМК.

В письме «Киевстар» сообщает, что с сентября текущего года ввел со сниженной на 25% плату за соединение тарифные планы «Донбасс 2006», «Крым 2006», «Бизнес Донбасс» и «Бизнес Крым» - для контрактных абонентов и планы «Донбасс» и «Крым» - для абонентов Ace&Base.

Кроме того, в своем письме «Киевстар» заявил о введении с 18 сентября нового тарифного плана, где ПЗС будет составлять 0,00 грн.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи. Сегодня число абонентов компании составляет более 16,56 млн. человек.

«Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 97% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и 27 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в сетях 313 зарубежных операторов в 162 странах на 5 континентах мира.