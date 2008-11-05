«Первый канал» возвращают в украинский эфир

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил российскому Первому каналу «Всемирная сеть» осуществлять временную трансляцию своих телепродуктов через украинскую кабельную сеть до окончательного лицензирования телепрограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято членами Нацсовета, которые, таким образом, удовлетворили просьбу руководства ЗАО «Первый канал «Всемирная сеть». Представители российского канала просили Нацсовет предоставить разрешение на создание в Украине предприятия, которое имело бы право на трансляцию в кабельной сети Украины продуктов телеканала.

В то же время Нацсовет принял решение обратиться к руководству российской телекомпании “Рэн ТВ” с тем, чтобы оно предоставило информацию относительно авторства продуктов и наличия апппартно-студийного оборудования, чтобы убедиться в возможности адаптации трансляции программ телекомпании в украинском часовом пространстве.

Комментируя на брифинге принятые решения, председатель Нацсовета Виталий ШЕВЧЕНКО в очередной раз подчеркнул, что Нацсовет «не осуществляет политических или цензурных преследований». “Речь шла о приведении трансляции иностранных телекомпаний к украинскому законодательству и легализации”, – сказал он.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, на протяжении двух с половиной лет Нацсовет ожидал обращений относительно легализации трансляции от иностранных телекомпаний.

На вопрос, готов ли Нацсовет и в дальнейшем предоставлять разрешения иностранным телекомпаниям на трансляцию своих телепередач в Украине в соответствии с действующим законодательством, В.ШЕВЧЕНКО ответил положительно. «Готовы двигаться в таком же русле и относительно других компаний. Мы готовы им сделать (разрешения – УНИАН) еще быстрее, чем национальным компаниям, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю. Мы рады, что зарубежные каналы приходят на нашу территорию, обогащая информационное пространство», – сказал председатель Нацсовета.

В то же время он выразил сожаление по поводу того, что «отдельные политические деятели, в том числе дипломаты, начали политизировать ситуацию».

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию своим решением от 1 октября 2008 года обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к законодательству Украины программ.

Первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС заявил, что действия Нацсовета касаются всех телеканалов (а не только российских), которые транслируют свои программы не из стран Европейского Союза, и при этом не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. И.КУРУС отметил: Нацсовет настаивает на том, чтобы их программы были приведены в соответствие со стандартами Европейской конвенции, а также с требованиями украинского законодательства, в частности, законов Украины «О телевидении и радиовещании», «Об общественной морали», «О рекламе».

9 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что запрещение на вещание российских каналов на территории Украины может негативно повлиять на российско-украинские отношения.