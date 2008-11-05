Синоптики обещают морозные выходные

Завтра в Украине без существенных осадков, днем 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 6 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в южной части местами 10-12°; днем 5-10°, в южной части и в Прикарпатье 12-17, в Закарпатье до 20°.

7-8 ноября в Украине ожидается похолодание: температура 7 ноября ночью 0-5° мороза, на юге и западе 0-5° тепла, 8 ноября 2-7° мороза, в восточной части 7-12° мороза, в Крыму 3° мороза - 2° тепла; днем в Украине 1-6° тепла; в Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 8-14°; на Южном побережье Крыма ночью 4-7° тепла, днем 7-11°. Без осадков. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, 7 ноября в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

9-10 ноября характер погоды существенно не изменится.

В Киеве 6 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8°; по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

7-8 ноября в столице ожидается похолодание: температура 7 ноября ночью 0-3° мороза, 8 ноября 2-7° мороза; днем 1-6° тепла. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

9-10 ноября характер погоды существенно не изменится.