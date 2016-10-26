Карпюк с последним словом на российском суде: "Нас засудили, потому что мы украинцы"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая с последним словом на заседании Верховного суда России.

«Нас засудили, потому что мы украинцы, потому что я украинский патриот», - сказал Карпюк.

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Он подчеркнул, что только за это он и Станислав Клых «попали под пресс российского государства».

Карпюк назвал смешными доказательства о якобы причастности к убийству 30 российских солдат. «Махнул Карпюк правой рукой - танки горят, махнул Карпюк левой рукой - БТР, БМП горят», - сказал он.

Карпюк подчеркнул, что не участвовал в боях в Чечне.

В свою очередь, Клых заявил, что, судя по сообщениям в СМИ, о Савченко говорят больше, чем о них. По его мению, это «неплохой пиар».

Как сообщал УНИАН, Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор незаконно осужденным в России Карпюку и Клыху.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

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Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.