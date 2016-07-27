В Одессе несовершеннолетнему боевику "ДНР" не удалось обжаловать приговор суда

Как сообщает Думская, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3УК Украины (участие в террористической организации), которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Первый раз суд признал боевика виновным в сентябре 2015 года, приговорив его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, но апелляция отменила приговор, вернув дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Читайте такжеВ Торецке СБУ задержала четырех боевиков (видео)

Как следует из материалов производства, молодого одессита уговорили уехать в Донецк в сентябре 2014 года. Он добровольно согласился стать стрелком подразделения «Семеновский» (так называемый «1-й Семеновский мотострелковый батальон 1-й Отдельной Славянской Мотострелковой Бригады ДНР», известный как «батальон Викинги»). Молодой одессит охранял здание донецкого управления СБУ, несколько дней находился на позициях в Донецком аэропорту.

Из текста решения также следует, что коллегия судей в составе Дмитрия Осиика, Игоря Терзи и Олега Крикливого, изучив материалы дела, признала «ДНР» террористической организацией в терминах ст. 1 ЗУ «О борьбе с терроризмом».

При вынесении приговора коллегия приняла во внимание искреннее раскаяние подсудимого, активное содействие следствию, позитивные характеристики, а также тот факт, что несовершеннолетний совершил преступление под влиянием взрослого подстрекателя. Поэтому подсудимому было назначено наказание меньше минимального - три года и два месяца лишения свободы.

Учитывая, что несовершеннолетний террорист был задержан 13 января 2015 года, в соответствии с «законом Савченко» он проведет в заключении еще несколько месяцев.